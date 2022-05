Roma, truffa anziana e si fa consegnare gioielli per 100mila euro

Telefonano a un'anziana di 92 anni e presentandosi poco dopo alla porta si fanno consegnare 100mila euro in oro, pietre preziose e oggetti di antiquariato. La truffa è avvenuta sabato pomeriggio intorno alle 14 a Genzano Romano, alle porte della Capitale.

La truffa

Con una telefonata un uomo si è finto il direttore di un ufficio postale, raccontando all'anziana che avrebbe dovuto pagare seimila euro per un pacco importante destinato alla nipote. Poco dopo una donna si è presentata alla porta chiedendo l'ingente somma ma, non trovando l'anziana con la disponibilità economica pretesa, con un raggiro, la truffatrice sarebbe riuscita a farsi consegnare gioielli, materiale in oro e alcuni oggetti preziosi di antiquariato. Tornata a casa, la figlia ha deciso di avvertire la polizia che attualmente sta indagando sull'accaduto.