Malamovida a Roma, multa a due discoteche abusive

Sanzioni anche altri 10 locali per illeciti amministrativi. Chiusi poi due minimarket nel I e VI municipio, perché trovati aperti oltre l'orario consentito

Controlli e multe nel fine settimana a Roma da parte della polizia locale. Individuati due locali trasformati in discoteche abusive e multati i gestori. Sanzioni anche altri 10 locali per illeciti amministrativi. Chiusi poi due minimarket nel I e VI municipio, perché trovati aperti oltre l'orario consentito. Sequestrati merce e articoli venduti irregolarmente a Trastevere e 500, infine, le contravvenzioni per mancato rispetto del codice stradale.