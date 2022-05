Roma, aggredisce tassista a fine corsa: lo deruba e fugge

In manette un 23enne. La vittima, 36 anni, è stata ricoverata per accertamenti in codice giallo

Arrestato per rapina un uomo di 23 anni, di origini egiziane e senza permesso di soggiorno, ieri notte a San Basilio, periferia di Roma. Il giovane arrivato a fine corsa in taxi avrebbe aggredito il conducente derubandolo del portafogli e scappando poi a piedi da via Salviati nelle vicinanze.

L'arresto

Incrociato da una pattuglia di forze dell'ordine presente nella zona, il 23enne è stato fermato e portato in commissariato. La vittima, 36 anni, è stata ricoverata per accertamenti in codice giallo.