Roma, ingoia involucro di cocaina alla vista dei carabinieri

Arrestato a Roma per spaccio un uomo di 32 anni, di origini romene, senza fissa dimora e con precedenti. I carabinieri hanno notato il giovane in atteggiamenti sospetti. Accortosi della presenza dei militari, il 32enne ha ingoiato un involucro, contenente circa 15 grammi di cocaina suddivisa in dosi. Poco dopo l'uomo ha iniziato ad accusare mancanza d'aria causata dalla droga ingerita rischiando di rimanere soffocato.

I soccorsi e l'arresto

I militari a quel punto lo hanno soccorso chiedendo nel contempo l'intervento del 118. L'uomo è stato ricoverato per controlli all'ospedale di Tor Vergata, piantonato dai carabinieri. Sequestrati dai militari più di 20 grammi di cocaina suddivisa in dosi insieme a 107 euro in contanti, ritenuti frutto di spaccio.