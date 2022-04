Roma, arrestata banda di ladri: rubati 100mila euro in gioielli

Scoperta e arrestata una banda composta da tre rapinatori a Roma. In nove colpi erano riusciti a rubare gioielli per un valore complessivo di 100mila euro. Si tratta di un uomo di 30 anni e due donne di 29 e 35 anni. Le indagini della polizia erano partite dalla denuncia di un titolare di una gioielleria che nell'agosto scorso aveva subito un colpo da 10mila euro. In due si sarebbero finti una coppia intenzionata ad acquistare un bracciale, approfittando di un momento di distrazione del gioielliere, sarebbero poi riusciti ad afferrare e scappare con un intero rotolo di preziosi.

Le indagini

Nove i colpi portati a segno con questa modalità da maggio dello scorso anno a marzo 2022. Solo in un caso sarebbero intervenuti attivamente tutti e tre insieme. Grazie alle indagini, gli agenti sono riusciti a risalire all'identità dei tre, rinvenendo e sequestrando nella loro casa alcuni abiti del tutto simili a quelli usati per compiere i furti. L'uomo e le due donne sono stati accompagnati in carcere a disposizione della magistratura.