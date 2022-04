Roma, rompe finestrino del bus con una stampella: ferita passeggera

L'autore del gesto è fuggito riuscendo a far perdere le sue tracce. La vittima è stata colpita dalle schegge ed è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni

La vicenda

Secondo quanto ricostruito, l'uomo ha colpito il finestrino di un bus della linea 671 in corsa su via Colombo, zona sud della Capitale, ferendo la donna di origini venezuelane. Il responsabile è fuggito riuscendo a far perdere le sue tracce. La vittima è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni e medicata.