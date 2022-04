Ceduta una porzione di manto stradale in via Niccolò Piccinino. Sul posto sono intervenute alcune pattuglie della Polizia Locale

Una voragine si è aperta, questa mattina dopo le 11, in via Niccolò Piccinino, al Pigneto, periferia di Roma. Un camion è sprofondato nel manto stradale. Sul posto sono giunte alcune pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale del V gruppo Prenestino. Per rimuovere il mezzo dalla sede stradale è stato invece richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.