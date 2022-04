Roma, rapina in farmacia: fermato 58enne con precedenti

Le forze dell'ordine presenti in zona per un pattugliamento sono intervenute, allertati da un dipendente, bloccando e arrestando un uomo di 58 anni

A Roma è arrestato un uomo di 58 anni per tentata rapina aggravata in farmacia. L'uomo, con numerosi precedenti, è stato fermato dalla polizia ieri pomeriggio in una farmacia in zona Prati, centro della Capitale, nella quale era entrato armato di coltello. Le forze dell'ordine presenti in zona per un pattugliamento sono intervenute, allertati da un dipendente, bloccando e arrestando il 58enne.