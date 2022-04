Covid Lazio, 7.071 casi: tasso di positività al 15,8 per cento

Diminuisce il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva e negli altri reparti ospedalieri

"Oggi nel Lazio su 7.956 tamponi molecolari e 36.610 tamponi antigenici per un totale di 44.566 tamponi, si registrano 7.071 nuovi casi positivi (-270), sono 14 i decessi (-6), 1.143 i ricoverati (-2), 68 le terapie intensive (-2) e +5.012 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,8%. I casi a Roma città sono a quota 3.222". È quanto fa sapere l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).