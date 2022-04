Lancia pattumiera contro bancomat che gli ha "mangiato" la carta: preso

Un 34enne è stato arrestato la scorsa notte dai Carabinieri a Roma per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. L'uomo, in stato di ebbrezza, avrebbe sradicato una pattumiera in metallo per poi colpire lo sportello bancomat di una banca di via Ostiense in zona Garbatella. Il tutto dopo che lo sportello automatico, durante un prelievo di denaro, non aveva restituito la carta al 34enne.

L'arresto

L'uomo alla vista delle forze dell'ordine ha reagito con violenza provando più volte a colpire i militari con la pattumiera in metallo. Alla vista del taser in dotazione però l'uomo si è calmato ed è stato immobilizzato. Il suo arresto è stato convalidato.