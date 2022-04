Anzio, droga: arrestato con 500 grammi di marijuana

Per il giovane, arrestato con le accuse di detenzione ai fini di spaccio, dopo le formalità di rito, sono stati decisi gli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima

Un uomo è stato arrestato perché trovato dalla polizia con mezzo chilo di marijuana nascosta a casa sua ad Anzio. Notando una serra sospetta nel giardino, gli agenti hanno perquisito l'abitazione trovando nascosti in camera da letto, all'interno di alcuni mobili, 26 contenitori riportanti diverse sigle con differenti grammature, per un totale di circa 500 grammi di marijuana, due bilancini di precisione, una macchina per il sottovuoto e circa 700 euro in contanti.

Le accuse

Per il giovane, arrestato con le accuse di detenzione ai fini di spaccio, dopo le formalità di rito, sono stati decisi gli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.