Roma, tenta rapina in un negozio di abbigliamento: arrestato 56enne

Un uomo di 56 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver tentato il furto di capi di abbigliamento del valore di oltre tremila euro e aver picchiato l'addetto alla sicurezza che lo aveva scoperto. L’episodio è accaduto nella zona dei grandi magazzini a Tor Vergata, periferia est della Capitale, lo scorso venerdì pomeriggio. Il 56enne, originario di Napoli, con precedenti, avrebbe nascosto in due borsoni, prima di avviarsi verso l'uscita, diversi capi di abbigliamento. Quindi la segnalazione al 112 e l'intervento in pochi minuti dei Carabinieri della Compagnia Frascati che dopo aver arrestato l'uomo hanno restituito la refurtiva al negozio. L'arresto del 56enne è stato convalidato e l'autorità giudiziaria ha già emesso a suo carico una condanna di tre anni e due mesi per rapina.