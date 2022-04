Covid Lazio, 6.894 casi. In aumento i ricoveri ordinari

Su un totale di 47.742 tamponi, di cui 40.292 antigenici, nel Lazio oggi si registrano 6.894 nuovi casi di coronavirus, con un tasso di positività pari al 14,4%. I posti letto occupati in terapia intensiva sono 69, uno in meno rispetto a ieri, mentre le persone in cura nei reparti ordinari sono 1.191 (+21). Sono 7 i decessi riportati nel bollettino odierno. I nuovi guariti sono invece 6.493. I casi a Roma città sono a quota 3.451. "Rivolgo un appello alla prenotazione della 4 dose per gli anziani, è importante per evitare complicazioni e criticità", ha detto l'assessore Alessio D’Amato. Sono oltre 6 mila le prenotazioni per la quarta dose di vaccino rivolta a over 80 e sono oltre 10 mila le somministrazioni effettuate ai fragili. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)