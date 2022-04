Roma, furto in auto: arrestati in flagranza due uomini

Le due persone finite in manette hanno rispettivamente 18 e 33 anni. Sono stati arrestati in due diverse operazioni

Rubavano dalle auto parcheggiate nel quartiere Celio e San Paolo di Roma. Arrestate con due diverse operazioni due uomini di 33 e 18 anni. Nella mattinata di mercoledì scorso, i poliziotti hanno arrestato, in flagranza, un 33enne cittadino cileno per tentato furto aggravato. L'uomo, dopo aver rotto il finestrino posteriore di un'auto parcheggiata in via Claudia, è stato sorpreso mentre stava frugando all'interno dell'abitacolo.

Il secondo arresto

Sempre mercoledì in serata è avvenuto un episodio analogo nella zona di San Paolo, in via Ostiense. Gli agenti hanno trovato e arrestato un 18enne bosniaco che dopo aver rotto un finestrino stava rubando uno zaino dall'abitacolo di una macchina parcheggiata. Il ragazzo ha opposto resistenza all'arresto con calci e pugni agli agenti, uno dei quali è stato medicato dal pronto soccorso, e per questo dovrà rispondere anche di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Dopo la convalida dell'arresto, per lui è stato disposto l'obbligo della firma.