Roma, sgomberi della polizia locale nel II Municipio

Sgomberi da occupazioni di suolo pubblico in corso questa mattina nel II Municipio di Roma. Gli agenti della polizia locale hanno individuato e rimosso i dehors oltre che alcuni arredi abusivi e non autorizzati nelle vie di via Nemorense, via Nomentana, piazza Vescovio. Le operazioni si stanno svolgendo con la collaborazione degli esercenti