Roma, morto su Corso Francia: consulenza su stato manto stradale

Affidata l'attività a un geometra, ex vigile urbani, che avrà il compito di analizzare in primo luogo lo stato del manto stradale della zona dell'incidente e cercare di accertare la velocità a cui andava la moto del 19enne prima dello schianto

La Procura di Roma ha disposto una consulenza tecnica al fine di ricostruire la dinamica dell'incidente costato la vita a Leonardo Lamma, morto il 7 aprile scorso in corso Francia, all'altezza di Ponte Milvio. (LE INDAGINI - LA TRAGEDIA DI GAIA E CAMILLA)

Le indagini

I pm di piazzale Clodio hanno affidato l'attività a un geometra, ex vigile urbani, che avrà il compito di analizzare in primo luogo lo stato del manto stradale della zona dell'incidente e cercare di accertare la velocità a cui andava la moto del 19enne prima dello schianto. La consulenza è stata decisa dopo il deposito a piazzale Clodio di un'informativa della polizia di Roma Capitale che ha proceduto anche ad acquisire i video di tre impianti presenti nell'area e che potrebbero avere fornito elementi utili sulla dinamica. Sulla vicenda i magistrati hanno avviato un procedimento per omicidio stradale al momento contro ignoti.