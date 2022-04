Roma, incendio in un appartamento: grave un 70enne

Affidato alle cure del 118, è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale San Camillo. Al momento non si conoscono le cause dell'incendio

In fiamme, ieri sera, un appartamento in via Giacomo Corradi, nel quartiere Gianicolense a Roma. I pompieri intervenuti intorno alle 21 hanno trovato all'interno della casa il proprietario, un uomo di circa settant'anni privo di sensi. Affidato alle cure del 118, è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale San Camillo. Al momento non si conoscono le cause dell'incendio.