Roma, puntano arma giocattolo sui passanti: segnalati cinque ragazzi

Allarme in strada poco dopo le 22 di ieri sera, in via Fabio Massimo a Roma. Da un terrazzo è stata puntata una pistola a un passante. L'arma, poi risultata giocattolo, è stata impugnata da un ragazzo, affacciato a una finestra. I presenti hanno avvertito le forze dell'ordine e in un intervento i carabinieri hanno trovato cinque ragazzi nella casa da dove era stata puntata l'arma giocattolo.

Le denunce

I giovani sono stati segnalati per possesso di stupefacenti. Denunciato, invece, per procurato allarme uno di loro, di 20 anni, trovato con la finta pistola a cui era stato rimosso il tappo rosso di sicurezza.