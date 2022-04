Roma, aggressione in strada con bastoni: ferite tre persone

Una delle vittime, non in pericolo di vita, è stata ricoverata all'ospedale Fatebenefratelli, gli altri sono stati medicati sul posto dal personale del 118

A Roma tre persone, cittadini albanesi, sono stati aggrediti per strada, in via Monte Testaccio, alle prime ore di oggi. Da quanto emerso, intorno alle 4:30 i tre sono stati picchiati con dei bastoni da un gruppo di uomini, secondo le ricostruzioni nordafricani.

I soccorsi e le indagini

