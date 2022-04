Roma, 20enne ubriaco danneggia auto in sosta: arrestato

Un 20enne dominicano è stato arrestato a Roma per danneggiamento aggravato, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Il giovane è stato fermato dai carabinieri pochi minuti dopo aver danneggiato alcune auto parcheggiate nei pressi di un locale a Trastevere, da dove era stato cacciato. In evidente stato di ebbrezza, il ventenne alla vista dei militari ha iniziato a insultarli tentando anche di scappare. A seguito dell'udienza l'arresto è stato convalidato quindi il giovane è stato rimesso in libertà in attesa del processo.