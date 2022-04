Roma, smaltimento illegale di rifiuti: 19 persone denunciate

Diciannove denunciati sono state denunciate a Roma per smaltimento illegale. Le indagini, avviate a fine 2021, a cura della polizia locale di Roma Capitale hanno scoperto un'officina abusiva nel quartiere Testaccio che si occupava della gestione e dello smaltimento illegale di rifiuti, tra cui quelli speciali pericolosi. Il proprietario, un cinquantenne italiano, è stato denunciato per traffico illecito di rifiuti ed esercizio abusivo della professione e multato di circa 25mila euro; contestualmente è stata sequestrata l'area di 2500 metri quadrati, usata come discarica abusiva di vari materiali. Grazie a ulteriori accertamenti gli agenti del Nad (Nucleo ambiente decoro) hanno individuato diversi soggetti coinvolti. Sono in corso accertamenti per risalire alla ramificata filiera illegale ipotizzata e connessa con le attività scoperte.