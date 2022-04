Rapine a Roma, quattro arresti in 24 ore

Bloccate e arrestate quattro persone per furto e rapina nelle ultime 24 ore nella Capitale. È finito in manette un 30enne della Guinea, senza fissa dimora e con precedenti, arrestato dai carabinieri per aver minacciato di rapinare una tabaccheria. Di 700 euro l'incasso recuperato dai militari che lo hanno fermato per tentata rapina e danneggiamento. Arrestato anche un 47enne tunisino, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, sorpreso da un carabiniere in borghese via Merulana mentre rubava un cellulare a un 79enne. La vittima si è accorta del furto subito e ne è nata una lite nel corso della quale il 47enne ha chiesto all'anziano 50 euro per la riconsegna del telefono. Ma è finito in manette per furto aggravato e estorsione l'aggressore.

Gli altri arresti

Inoltre, i militari hanno arrestato poi due nomadi, di 21 e 25 anni, entrambe con precedenti, bloccate in via delle Muratte dopo aver derubato un 67enne del portafogli. Tutti gli indagati sono stati portati in udienza in tribunale e gli arresti sono stati convalidati. Il 30enne guineano, processato per direttissima, è stato condannato a un anno e sette mesi di reclusione. Il tribunale, in composizione collegiale ha condannato poi il 47enne a tre anni e quattro mesi di carcere e al pagamento di mille euro di multa e delle spese processuali.