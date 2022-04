Incidente sul lavoro a Roma, operaio cade da un ponteggio: è grave

Un operaio di 45anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto ieri in zona Tenuta Santa Colomba a Roma, in via Ferdinando Lori. L'uomo, dipendente di una ditta di impiantistica elettrica, stava svolgendo dei lavori quando è precipitato da un ponteggio alto oltre due metri. Sul posto oltre al personale del 118 sono intervenuti agenti del commissariato Fidene che indagano sulle cause dell'incidente. Il 45enne è stato ricoverato con una prognosi di 40 giorni all'ospedale Sant'Andrea di Roma a causa delle gravi fratture alle vertebre riportate.