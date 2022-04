Roma, sei arresti in poche ore per furto e rapina

Sei arresti nelle ultime ore per tentato furto, furto e rapina in cinque diverse operazioni a Roma. Al Prenestino sono finiti in manette un 43enne e un 47enne trovati dal personale di vigilanza mentre alla cassa automatica avevano evitato di passare 290 euro di acquisti. Per entrambi il giudice del tribunale di Roma ha convalidato l'arresto. In zona San Giovanni bloccato, invece, un uomo dopo aver sfilato un portafogli dalla tasca di un uomo, insieme a un complice che è però riuscito a fuggire. Anche in questo caso l'arresto è stato convalidato.

Gli altri episodi

Gli agenti hanno arrestato poi un 53enne per rapina aggravata. Dopo un aggressione fisica a un uomo, gli avrebbe rubato il cellulare e l'orologio, trovato poi addosso all'aggressore dagli agenti. Confermati per lui gli arresti domiciliari a Latina. Rubava, invece, dalla cassettina delle elemosine un 38enne per questo è stato arrestato. L'intervento è avvenuto nel quartiere Celio, la polizia è stata avvertita dal custode di una chiesa della zona che ha notato l'arrestato frugare nella cassetta dell'elemosina con l'aiuto di un nastro biadesivo. Arresto convalidato dal gip di Roma. In zona Vescovio, infine, gli uomini del commissariato di zona, chiamati dal portiere di uno stabile del quartiere, hanno arrestato un 42enne trovato a rubare due vassoi d'argento e un kit da sommelier. L'uomo, per cui erano già stati disposti i domiciliari, è stato bloccato e portato in carcere. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se sia responsabile di altri episodi analoghi avvenuti nel quartiere.