Roma, incendio di due cassonetti e furto: in arresto un 50enne

L’uomo avrebbe rubato della merce in un negozio di casalinghi ed è stato fermato in viale Jonio dai carabinieri con addosso la refurtiva. L’uomo è anche indiziato due roghi appiccati a fine marzo

Arrestato un 50ennne italiano, con precedenti, per incendio e furto aggravato. L'uomo, stando alle indagini dei carabinieri di Roma Città Giardino, avrebbe rubato della merce in un negozio di casalinghi. È stato fermato dai militari in viale Jonio con indosso la refurtiva. I carabinieri hanno trovato a sua disposizione un sistema di combustione artigianale composto da uno stoppino. Dopo la convalida del fermo, sabato scorso il gip ha disposto per l'arrestato il divieto di ritorno nel Comune di Roma.

Le indagini sugli incendi

Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, acquisite nel corso dei sopralluoghi dopo alcuni roghi di cassonetti, i militari hanno riconosciuto il 50enne come l'uomo ripreso dalle telecamere mentre appiccava gli incendi. Al momento sono due i roghi di cui l'uomo è indiziato, entrambi appiccati a fine marzo nella zona di via Ugo Ojetti.