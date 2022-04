Roma, il 118 non parla inglese: muore turista di 25 anni

"Sono passati oltre 70 giorni e la famiglia di Janna Gommelt non ha ancora saputo per quale motivo è venuta a mancare la donna", dice a La Repubblica l'avvocato che segue il caso

Tragedia a Roma. Il fidanzato irlandese di una turista tedesca chiama il 118 per chiedere aiuto, dopo un malore improvviso della donna, ma viene messo in attesa per trovare un operatore in grado di parlare inglese. Quarantatré minuti dopo l'ambulanza arriva in zona, vicino al mare di Focene, ma non c'è più nulla da fare. Lo riporta La Repubblica: "Se i soccorsi fossero arrivati in tempo, Janna sarebbe ancora viva", ha detto l'uomo. Intanto, la procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo contro ignoti per istigazione al suicidio

La vicenda

Secondo il suo racconto, il fidanzato chiama il 118 alle 15.39, ma la difficoltà degli operatori con l'inglese allungano l'attesa e la telefonata. Gli chiedono di tenere acceso il gps del cellulare per aiutarli a capire dove si trova, ma l'ambulanza non arriva. Così l'uomo richiama alle 16.10. Passano 10 minuti e allora l'uomo decide di muoversi con il furgone e individua i soccorritori, fermi a quattro isolati di distanza. La donna arriva in ospedale già morta. "Sono passati oltre 70 giorni e la famiglia di Janna Gommelt non ha ancora saputo per quale motivo è venuta a mancare la donna", dice a La Repubblica l'avvocato che segue il caso.