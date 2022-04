Roma, minaccia con un coltello i carabinieri: arrestato 36enne

Addosso all'uomo sono state trovati un taglierino e un paio di forbici. A seguito dell'udienza in tribunale, l'arresto è stato convalidato

Minaccia senza motivo con un coltello di 12 centimetri i carabinieri di piazza Dante a Roma: arrestato un tunisino 36enne senza fissa dimora, con precedenti, per minaccia aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di armi.

La ricostruzione dei fatti

I militari stavano prestando assistenza al personale della Caritas e del 118, impegnati nel soccorso di un clochard in difficoltà nella zona di piazza dei Cinquecento. Il 36enne è stato bloccato e disarmato dai carabinieri. Addosso all'uomo sono state trovati un taglierino e un paio di forbici. A seguito dell'udienza in tribunale, l'arresto è stato convalidato e nei confronti del tunisino è stato deciso l'obbligo di firma in caserma.