Cerveteri, sequestrati sette chili di droga: quattro arresti

Oltre alle sostanze stupefacenti (cocaina, hashish e shaboo), in un'autorimessa è stato trovato vario materiale utile per il taglio e il peso delle dosi

Sequestrati sette chili di droga a Cerveteri, in provincia di Roma. Si tratta di hashish, cocaina e shaboo che, secondo quanto ricostruito, sul mercato avrebbero fruttato fino a 70mila euro. Quattro uomini, tra i 23 ed i 34 anni, sono stati arrestati dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'operazione

L'intervento dei carabinieri è avvenuto tra il 2 e il 3 aprile, quando i militari, che già nelle settimane passate avevano notato un certo via vai in un'autorimessa, hanno visto due auto dirigersi verso l'ingresso dell'attività. Nel blitz che ne è derivato sono stati bloccati tutti e quattro gli uomini. Oltre alle droghe sequestrate è stato trovato vario materiale utile per il taglio e il peso delle dosi. Gli arrestati sono stati accompagnati nelle carceri di Frosinone e Pescara. All'esito dell'udienza di convalida davanti al gip, gli arresti sono stati convalidati e per i quattro sono stati decisi gli arresti domiciliari e l'obbligo di firma.