Roma, aggredirono rider: fermati due giovani per tentata rapina

A Roma un 16enne e un 18enne sono stati fermati dai carabinieri per tentata rapina a un rider di 20 anni. Sabato notte il giovane stava andando in un ristorante a prendere una consegna quando improvvisamente, in vicolo del Cinque a Trastevere, è stato attaccato da due ragazzi con vari pugni al casco nel tentativo di rubargli il portafogli.

La vittima, che ha dato l'allarme ai carabinieri, non ha richiesto l'intervento del 118. Il maggiorenne è stato arrestato e sarà giudicato per direttissima mentre il minorenne è stato segnalato al tribunale dei minori e riaffidato ai genitori. Il 16enne è anche stato segnalato come assuntore di sostanze dopo che i militari avevano ritrovato nelle sue tasche alcuni grammi di hashish.