Roma, incendiato monumento per magistrato Amato. Anm: gesto esecrabile

È stata data alle fiamme la corona di fiori ai piedi del monumento in memoria del magistrato Mario Amato, ucciso dai Nar a Roma nel 1980. A denunciarlo è la giunta esecutiva dell'Anm del Lazio- sezione di Roma. L'episodio è avvenuto alle 19 di ieri e sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri del Nucleo Operativo della stazione Montesacro. Gli accertamenti sono in corso: non si esclude il gesto doloso.

Anm: “Gesto esecrabile”

"Esprimiamo una ferma - afferma l'associazione - condanna per il gesto esecrabile compiuto a sfregio della memoria del magistrato Amato, con l'incendio della corona di fiori posta ai piedi del monumento eretto in suo ricordo in viale Jonio, a Roma".

Gualtieri: “Condanniamo gesto vile, ripristineremo il monumento”

"Inaccettabile l'incendio della corona di fiori ai piedi del monumento in memoria del magistrato Mario Amato, ucciso dai Nar. Roma non dimentica chi ha lottato contro il terrorismo sacrificando la propria vita. Condanniamo questo gesto vile e ripristineremo subito il monumento". Lo scrive su Twitter il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.