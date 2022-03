Prima Porta, arrestato uomo di 28 anni per spaccio

Arrestato dai carabinieri, a Prima Porta vicino Roma, un 28enne con precedenti per detenzione ai fini di spaccio. La scorsa notte, dopo esser stato notato dai militari aggirarsi con fare sospetto in via Prato della Corte, l'uomo è stato fermato e trovato con alcune pasticche di ecstasy e 385 euro in contanti, ritenuti frutto dello spaccio.

La perquisizione

Grazie alla perquisizione in casa, i militari hanno sequestrato 575 pasticche della stessa sostanza, 180 grammi di hashish e 70 grammi di cocaina, ma anche del materiale utile al confezionamento della droga, un coltello per tagliare la sostanza e un'agenda con vari appunti. Ritrovati, infine, anche 320 Kune, moneta in uso in Croazia.