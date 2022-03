Incidente a Roma, scontro tra auto e bus: veicoli in fiamme. Un morto

È avvenuto alle 4.30 in via dei Castani. Secondo quanto emerso, l'automobile non ha rispettato una precedenza e si è schiantata contro il pullman della linea N5. Il veicolo ha preso fuoco, le fiamme hanno coinvolto anche l'autobus e alcune vetture parcheggiate

Un automobilista è morto in un incidente avvenuto questa notte, intorno alle 4.30, in via dei Castani, a Roma. Un bus dell'Atac della linea N5 è stato urtato da un'auto che, secondo una prima ricostruzione, non ha rispettato la precedenza. Dopo lo schianto l'auto si è incendiata, le fiamme hanno avvolto anche il bus. L'incendio ha danneggiato anche la rete aerea del tram e alcune vetture in sosta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. L'autista del bus ha riportato alcune escoriazioni.