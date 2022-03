Covid Lazio, 8.445 casi: aumentano i ricoveri

Oggi nel Lazio su 10.423 tamponi molecolari e 47.473 tamponi antigenici per un totale di 57.896 tamponi, si registrano 8.445 nuovi casi positivi Covid (-362), sono 12 i decessi (-4), 1.120 i ricoverati (+10), 70 le terapie intensive (=) e +5.138 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,5%. I casi a Roma città sono a quota 4.268. È quanto fa sapere l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE).