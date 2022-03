Incidente sul lavoro a Roma, cade da scala: operaio ferito

L'uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso con 60 giorni di prognosi, ma non è in pericolo di vita

Incidente sul lavoro ieri mattina in via di Selva Candida, alla periferia di Roma. Un operaio di 59anni è caduto da una scala alta tre metri. L'uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso con 60 giorni di prognosi, ma non è in pericolo di vita. Sul posto è interventuta la polizia e il personale del 118. Il cantiere è stato sottoposto a sequestro e il personale della Asl ha annunciato che avvieranno degli accertamenti.