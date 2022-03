Ucraina, nata a Roma Maria Luisa: è la figlia di una giovane rifugiata

La piccola è nata all’ospedale San Giovanni di Roma, che informa: “Sono 3.010 grammi di speranza per una giovane mamma ucraina in fuga dalla guerra”

All'ospedale San Giovanni di Roma è nata Maria Luisa, figlia di una giovane rifugiata ucraina (LO SPECIALE SULLA GUERRA - GLI AGGIORNAMENTI - I VIDEO E REPORTAGE DI SKY TG24).

La nota dell'ospedale

"Presso il reparto di Ginecologia e Ostetricia è nata la piccola, 3.010 grammi di speranza per una giovane mamma ucraina in fuga dalla guerra e presa in carico dal nostro Servizio Stranieri", informa l'azienda ospedaliera.