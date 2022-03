Casal Palocco, arrestato un 34enne dopo inseguimento in auto

Un 34enne fuggito a un posto di blocco a Casal Palocco (Roma) è stato arrestato per riciclaggio, resistenza a pubblico ufficiale, tentato furto in abitazione e possesso di arnesi atti allo scasso.

L'inseguimento

Notato alla guida di un suv blu insieme ad altri passeggeri in via E.W. Ferrari, i Carabinieri avevano deciso di fermarlo intimandogli l'alt ma il 34enne si era dato alla fuga. Al termine dell'inseguimento l'uomo e gli altri occupanti scesi dall'auto avevano continuato a scappare a piedi. Raggiunto e bloccato infine dai militari dell'Arma, ancora sulle tracce delle altre persone riuscite a scappare, i Carabinieri hanno scoperto nell'auto arnesi da scasso e uno spray urticante. Sulla macchina, inoltre, erano state apposte due targhe clonate e il motore sarebbe appartenente ad un'altra auto rubata a fine gennaio a Napoli.

Il tentato furto

E' emerso che, poco prima dell'inizio dell'inseguimento, l'uomo aveva tentato di mettere a segno un furto ai danni di un anziano all'Infernetto, periferia di Roma. Il 34enne con la scusa di verificare la salubrità della conduttura dell'acqua, si sarebbe introdotto all'interno dell'abitazione di un 94enne ed avrebbe tentato di farsi consegnare quanto di valore in suo possesso, desistendo infine solo per non aver trovato nulla di appetibile. L'arresto è stato convalidato e il 34enne è stato sottoposto all'obbligo di firma.