Covid Lazio, 8.756 nuovi casi. In calo i ricoveri

I posti letto occupati in terapia intensiva sono 69, cinque in meno rispetto a ieri, mentre le persone in cura nei reparti ordinari sono 1.030 (-24)

Su un totale di 57.180 tamponi, di cui 45.672 antigenici, nel Lazio oggi si registrano 8.756 nuovi casi di coronavirus, con un tasso di positività pari al 15,3%. I posti letto occupati in terapia intensiva sono 69, cinque in meno rispetto a ieri, mentre le persone in cura nei reparti ordinari sono 1.030 (-24). Sono 11 i decessi riportati nel bollettino odierno. I nuovi guariti sono invece 8.523. I casi a Roma città sono a quota 4.344. Superata quota 13 milioni e 325 mila vaccini complessivi, superate le 3,9 milioni di dosi booster effettuate, oltre l’81% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 146 mila i bambini con prima dose pari al 40%. È quanto rende noto l'assessore Alessio D’Amato. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)