Roma, operazione dei carabinieri in zona Termini: 5 denunce

Tre persone sono state sorprese nei pressi delle biglietterie automatiche ad offrire con insistenza aiuto non richiesto ai viaggiatori per acquistare biglietti, chiedendo poi in cambio il resto dopo l'emissione del titolo

Si è conclusa con 5 denunce e 8 multe un’operazione dei carabinieri eseguita in zona Termini, a Roma. Tre persone sono state sorprese nei pressi delle biglietterie automatiche ad offrire con insistenza aiuto non richiesto ai viaggiatori per acquistare biglietti, chiedendo poi in cambio il resto dopo l'emissione del titolo di viaggio. Per altre due persone, un italiano e un cittadino straniero, è scattata la denuncia per inosservanza del divieto di accesso all'area della stazione.

Le multe

I militari hanno poi comminato sanzioni amministrative per un totale di 700 euro nei confronti di sette persone, cinque stranieri e due italiani, tutti senza fissa dimora, per violazione del divieto di stazionamento con contestuale ordine di allontanamento per 48 ore. Oltre a questi multata una donna di 62 anni di 400 euro, trovata all'interno del Forum Termini e sanzionata per il mancato uso della mascherina.