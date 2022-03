Covid, nel Lazio +53,8% di contagi in una settimana

Aumentano i casi di Coronavirus nel Lazio, ma l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, ha confermato che non c'è pressione ospedaliera. Ma bisogna fare i conti col fatto che in tutta Italia i casi stanno crescendo e nel Lazio i contagi aumentano più che nelle altre. Infatti, solo in Umbria crescono più velocemente (passata da 6.302 a 10.780 casi:+4.478, +71%). Lo riporta La Repubblica. Il tasso medio di crescita nazionale in Italia è del 33%, mentre nel Lazio è schizzato al 53,8% (da 25.509 a 39.243, +13.734). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)



Dati vaccinazione

Nel Lazio è stata superata la quota di 13 milioni e 300mila vaccini complessivi, e sono state somministrate in tutto 3,8 milioni di dose booster. Questo vuol dire che oltre l'80% della popolazione adulta nel Lazio è coperta con il booster. Nella fascia pediatrica, invece, sono oltre 145mila i bambini che hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid. Per facilitare la campagna vaccinale, inoltre, negli orari di apertura l'accesso agli hub vaccinali è adesso libero, senza bisogno di prenotazione.