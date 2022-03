Sciopero dei trasporti a Roma, linea A e C regolari: ritardi su B

Regolare la ferrovia Roma-Viterbo servizio metropolitano e regionale. Così come il Termini-Centocelle

È in corso lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico. A Roma la Metro A è regolare; Metro B/B1: possibili ritardi; Metro C: regolare Ferrovia Roma-Lido: regolare. Ferrovia Roma-Viterbo servizio metropolitano e regionale: regolare. Termini-Centocelle: regolare Servizio bus e tram: possibili riduzioni di corse e/o sospensione di linee. Lo rende noto l'ufficio stampa di Roma servizi per la mobilità.