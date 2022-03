Ucraina, Gualtieri: "Roma città aperta per chi fugge da guerra". VIDEO

"Dobbiamo aprire le porte e dare rifugio sicuro e sostegno a chi è in difficoltà", ha sottolineato Gualtieri aggiungendo che si terrà oggi una riunione col prefetto proprio per coordinare gli sforzi in questo senso

"Il nostro cuore è col popolo ucraino, che soffre sotto le bombe e a cui noi dobbiamo dare non solo il nostro sentimento di solidarietà ma anche la nostra pratica di solidarietà, con l'accoglienza innanzitutto". E' quanto ha affermato oggi il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri a proposito della crisi ucraina (LO SPECIALE - I REPORTAGE DEI PRIMI 10 GIORNI DI GUERRA - IL VIDEOBLOG).

Le parole di Gualtieri

"Roma dev'essere una città aperta, che accoglie chi fugge dalla guerra e sostiene chi subisce il conflitto. Dobbiamo aprire le porte e dare rifugio sicuro e sostegno a chi è in difficoltà", ha sottolineato Gualtieri aggiungendo che si terrà oggi una riunione col prefetto proprio per coordinare gli sforzi in questo senso. "Voglio ringraziare la task force che abbiamo istituito e in particolare l'assessore Barbara Funari che sta lavorando moltissimo per gestire queste politiche di solidarietà e accoglienza", ha concluso il primo cittadino.