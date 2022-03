Roma, auto non si ferma a posto di blocco: arrestato 20enne

La rocambolesca fuga, avvenuta tra via Nazionale e via del Tritone, si è conclusa a pochi passi di via della Vite, nel pieno del centro della Capitale

Un'auto non si è fermata a un posto di blocco ieri sera a Roma nella zona della stazione Termini. Ne è nato un inseguimento nel corso del quale la Mercedes ha tentato anche di investire alcuni agenti di polizia. La rocambolesca fuga, avvenuta tra via Nazionale e via del Tritone, si è conclusa a pochi passi di via della Vite, nel pieno del centro della Capitale.

L'arresto

Il giovane al volante, un 20enne, è stato trovato sprovvisto di patente. Ed è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per guida senza patente.