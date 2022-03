Roma, si rifiuta di pagare e danneggia il bar: arrestato 53enne

Il questore ha deciso anche l'allontanamento per due anni da bar, pub e ristoranti della zona di via Gallia e il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze

Un uomo di 53 anni è stato arrestato dalla polizia per aver danneggiato un bar. Per lui il questore ha deciso un allontanamento per due anni da bar, pub e ristoranti della zona di via Gallia e il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze.

La vicenda

Secondo quanto ricostruito, il 28 febbraio dopo aver bevuto una bibita alcolica l'uomo si è rifiutato di pagare, ha danneggiato il bar e ha minacciato di morte il proprietario dell'attività, nel quartiere Appio-San Giovanni di Roma. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine e l'arresto in flagranza. Oltre al provvedimento di Divieto di accesso (Dacur), il tribunale ha disposto per l'aggressore l'obbligo di firma e il rientro obbligato a casa nelle ore notturne.