Cade mentre pota gli alberi: morto 56enne vicino Roma

È avvenuto questa mattina a Nemi. Secondo quanto si è appreso, l'uomo stava facendo lavori di potatura su un terreno che non era di sua proprietà e per conto del padrone dell'appezzamento

Un 56enne di Genzano Romano è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 7 metri mentre stava potando alcune piante. L'incidente è avvenuto questa mattina a Nemi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Nemi e il 118 che ha tentato invano di rianimarlo. Il corpo è stato portato al Policlinico di Roma Tor Vergata per l'autopsia come disposto dall'autorità giudiziaria. Secondo quanto si è appreso l'uomo stava facendo lavori di potatura su un terreno che non era di sua proprietà e per conto del padrone dell'appezzamento.