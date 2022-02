Ucraina, a Roma manifestazione in piazza della Repubblica. VIDEO

"Nato aiutaci!”, "Stop muoiono i bambini", "Putin get out of Ucraine”, sono alcuni dei messaggi scritti sui cartelli esposti dai presenti in mezzo a tante bandiere ucraine

Continua anche a Roma la protesta contro la guerra scoppiata in Ucraina dopo l’invasione russa (LO SPECIALE - LA DIRETTA - I LIVE DELL'INVIATO). Nel pomeriggio una grande folla si è radunata in piazza della Repubblica per dare vita a una protesta dirante la quale sono stati scanditi slogan e cori contro quanto sta accadendo. "Nato aiutaci!”, "Stop muoiono i bambini", "Putin get out of Ucraine”, sono alcuni dei messaggi scritti sui cartelli esposti dai presenti in mezzo a tante bandiere ucraine. Tra le altre richieste, tra striscioni e voci della gente comune intervenuta, quella di escludere la Russia dal sistema di pagamenti Swift. In piazza anche tanti cittadini e cittadine ucraini.