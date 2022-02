Occupano case popolari a Roma, cinque denunciati

Le verifiche sono state effettuate nella zona di via delle Ebridi, via dell'Appagliatore e viale Vasco De Gama

Cinque persone sono state denunciate per occupazione abusiva di case popolari di proprietà dell'Ater durante alcuni controlli svolti dai carabinieri di Ostia con l'ausilio di militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro e di personale tecnico delle società "Ater" e "Areti". Le verifiche sono state effettuate nella zona di via delle Ebridi, via dell'Appagliatore e viale Vasco De Gama.

I controlli

Nel corso dell'operazione un'altra persona è stata denunciata per furto di energia elettrica, una per tentato furto di generi alimentari in un'attività commerciale e infine, la responsabile legale di una delle attività commerciali ispezionate è stata denunciata per aver installato un impianto di videosorveglianza senza la prevista autorizzazione.