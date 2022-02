Sorpreso con 5 chili di hashish, arrestato 22enne a Civitavecchia

I carabinieri hanno scoperto il ragazzo, su un terrazzo condominiale, mentre prendeva dei panetti di hashish da un paio di borsoni per nasconderli in una borsa più piccola

Un 22enne di Civitavecchia, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai Carabinieri dopo essere stato sorpreso con cinque chili di hashish. E' successo nel tardo pomeriggio di lunedì 21 febbraio quando i militari hanno scoperto il ragazzo, su un terrazzo condominiale, mentre prendeva dei panetti di hashish da un paio di borsoni per nasconderli in una borsa più piccola. Il 22enne ha cercato di disfarsi degli involucri gettandoli nel giardino condominiale ma i militari li hanno recuperati, trovando tre panetti di droga, un bilancino elettronico di precisione, un coltello a serramanico e materiale vario per il confezionamento delle dosi.

Il sequestro

I militari hanno poi recuperato anche i due borsoni, con all'interno hashish per oltre 4,7 chilogrammi. Nel corso di una perquisizione in casa del 22enne, nel quartiere San Liborio, i militari hanno rinvenuto anche 50 grammi di marijuana e altro materiale per il confezionamento delle dosi. L'arresto è stato convalidato dal tribunale di Civitavecchia e nei confronti del ragazzo è stata disposta la custodia cautelare in carcere.