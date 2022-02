Roma, tentano furto in gioielleria: due arresti

Arrestati un 55enne romano e una 70enne, entrambi già noti alle forze dell'ordine, per tentato furto in una gioielleria in zona San Giovanni a Roma. A richiedere l'intervento dei carabinieri è stato il titolare della gioielleria che distratto dalle richieste di informazioni dei due complici, si è accorto del tentativo di furto di un astuccio contente 38 anelli d'oro, per un valore di circa 40mila euro.

L'arrivo dei carabinieri

Con l'aiuto delle telecamere di videosorveglianza presenti i carabinieri hanno confermato quanto denunciato dal gioielliere. La coppia è stata arrestata e portata in commissariato e trattenuta nelle camere di sicurezza. Gli arresti sono stati convalidati dal tribunale di Roma. La 70enne e il 55enne sono stati rimessi in libertà in attesa di giudizio.