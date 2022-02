Roma, chiedono il pizzo a un pittore di strada: tre arresti

I malviventi, finiti in manette lo scorso 11 febbraio, avevano preso di mira per mesi un artista nel rione Monti, minacciandolo di morte e aggredendolo per ottenere 10 euro al giorno per lasciarlo proseguire con la sua attività

Per mesi hanno preso di mira un pittore di strada del rione Monti, a Roma, minacciando di morte e aggredendolo per ottenere un "pizzo" di 10 euro al giorno per potere proseguire nella sua attività. Per questo tre cittadini di origine albanese sono stati arrestati l'11 febbraio scorso dagli agenti del commissariato Trevi per tentata estorsione aggravata, lesioni personali, tentativi di violenza privata, porto abusivo di arma bianca.

L’indagine

L'indagine è stata coordinata dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo. La misura cautelare alla luce della denuncia presentata il 28 dicembre scorso dall'artista di strada, un cittadino di origini georgiane, che ha raccontato delle vessazioni subite. I tre arrestati, anche loro pittori di strada nel centro storico della Capitale, pretendevano denaro "per la prosecuzione della sua attività, essendosi attribuiti, in maniera arbitraria, il controllo della zona", afferma in una nota la Questura. Il 10 febbraio un nuovo episodio: la vittima è stata avvicinata da uno dei tre fratelli che lo ha strattonato mimando il gesto di tagliargli la gola qualora non avesse ritirato la denuncia contro di loro.