Pesca di frodo, sequestrati 11 mila ricci di mare vicino Roma

Comminati in totale oltre 17 mila euro di sanzioni dalla Guardia costiera di Civitavecchia in due diverse operazioni

Nel fine settimana la Guardia costiera ha sequestrato 11 mila ricci di mare e comminato oltre 17mila euro di sanzioni in due distinte operazioni di contrasto alla pesca di frodo. Gli uomini della Capitaneria di porto hanno individuato e fermato due pescatori abusivi, entrambi sorpresi nella raccolta di ricci di mare lungo il litorale del Comune di Santa Marinella, a nord di Roma. A seguito di lunghi appostamenti, li hanno fermati al momento dello sbarco sequestrando loro anche tutte le attrezzature subacquee utilizzate, di notevole valore economico. Gli echinodermi, ancora vivi e vitali, sono stati immediatamente rigettati in mare affinché fossero restituiti al proprio delicato ecosistema. Nei periodi in cui la pesca è consentita, il limite di cattura di ricci di mare è fissato a 50 esemplari per ciascun pescatore sportivo e di mille per ciascun pescatore professionista autorizzato all'esercizio di tale tipologia di pesca.